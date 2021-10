2 Novembre: Ama, nei cimiteri romani presidi rafforzati e iniziative culturali

I cimiteri capitolini dal 28 ottobre al 2 novembre saranno aperti. Ecco tuttu gli orari

In occasione della ricorrenza dei defunti, in tutti i cimiteri capitolini e’ scattato il piano accoglienza con presidi rafforzati. Il programma di iniziative, predisposto da AMA e Roma Capitale, e’ volto ad assicurare assistenza ai cittadini che si recheranno in visita ai propri cari. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito cimitericapitolini.it visitando l’area dedicata Progetto Accoglienza 2021.

I cimiteri capitolini dal 28 ottobre al 2 novembre saranno aperti secondo i seguenti orari: Verano, Flaminio e Laurentino dalle 7.30 alle 18.00 Ostia Antica San Vittorino dalle 7.00 alle 17.00 Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta): dalle 8.00 alle 17.00 L’accesso al pubblico e’ consentito fino a un’ora prima della chiusura dei cancelli.

Nel Cimitero Verano fino al 2 novembre sara’ potenziato il servizio navetta gratuito con 21 fermate: da Ingresso Carri, ogni 15 minuti, dalle 8.00 (prima corsa) alle 12.30 (ultima corsa) e dalle 14.30 (prima corsa) alle 17.00 (ultima corsa); l’1 e 2 novembre il servizio sara’ svolto con orario continuato ogni 30 minuti.

Inoltre, nei giorni 28, 29, 30, 31 ottobre e 1 e 2 novembre e’ istituito un percorso aggiuntivo per l’Area Pincetto con 19 fermate: da Ingresso Carri, ogni 30 minuti, dalle 8.00 (prima corsa) alle 12.30 (ultima corsa) e dalle 14.30 (prima corsa) alle 17.00 (ultima corsa). Le navette sono idonee al trasporto delle persone diversamente abili.