Roma: presidente commissione aggredito da ambulanti

“Dopo un incontro in Campidoglio sul tavolo del decoro e sulla sistemazione degli ‘urtisti’ (una particolare categoria di ambulanti che sta protestando per lo spostamento delle loro attivita’ da alcune zone del centro di Roma – ndr) sono sceso in piazza e li’ sono stato prima accerchiato da alcuni urtisti e poi aggredito. Uno di loro mi ha dato una testata sull’orecchio, mentre un altro mi strattonava per lo zaino”.

Lo riferisce il presidente della commissione Commercio Andrea Coia (M5s). “Mi hanno insultato e minacciato, sporgero’ denuncia”, prosegue Coia.