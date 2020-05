Regione Lazio lancia Vitamina G per finanziare idee under 35

La Regione Lazio lancia la campagna informativa sul bando Vitamina G – il bando delle idee – con una diretta Facebook lunedì 18 maggio per spiegare e rispondere a dubbi e domande (per iscriversi all’evento cliccare qui)

Vitamina G è il bando delle Politiche giovanili della Regione Lazio rivolto alle ragazze e ai ragazzi under35 che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche, culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di aggregazione e di solidarietà. I migliori progetti saranno sostenuti con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro.

A chi è rivolto il bando

Possono partecipare al bando gruppi composti da almeno 3 amici tra i 18 e i 35 anni residenti nel Lazio; Associazioni giovanili ovvero associazioni con un direttivo per la maggioranza under35; Raggruppamenti di associazioni giovanili (ATS giovanili).

I progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 16/06/2020. Per ricevere ulteriori informazioni relative al bando clicca qui.