Acea: assemblea approva bilancio 2019 e utile a 284 mln

L’assemblea degli azionisti di Acea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, chiuso con un risultato netto attestatosi a 284 milioni di euro con un incremento del 5 per cento rispetto al 2018. Stando al relativo comunicato stampa, L’assemblea ha anche deliberato il pagamento di un dividendo di 0,78 euro per azione, che sara’ messo in pagamento dal 24 giugno, con stacco cedola il 22 giugno e record date il 23 giugno. Acea segnala “che, in considerazione dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da Covid-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, in conformita’ con quanto previsto dal Decreto legge 17 marzo 2020, l’intervento in assemblea da parte degli aventi diritto e’ avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla societa’. Al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato in assemblea il 90,62 per cento circa del capitale sociale”.

Nel corso dell’Assemblea e’ stata inoltre presentata agli azionisti la dichiarazione consolidata non finanziaria: in particolare, secondo quanto rende noto Acea il margine operativo lordo (Ebitda) consolidato di 1,042 miliardi di euro “e’ in crescita di 109 milioni di Euro (+12 per cento) rispetto ai 933 milioni del 2018, superiore alla guidance comunicata al mercato a novembre 2019. Il risultato operativo (Ebit) di 518 milioni di euro segna un incremento di 40 milioni (+8 per cento) rispetto al 2018.

Gli investimenti realizzati nel 2019 sono pari a 793 milioni di euro, in sensibile crescita rispetto all’anno precedente (631 milioni di euro), di cui circa l’81 per cento destinati ad attivita’ regolate. L’indebitamento finanziario netto del Gruppo – precisa Acea – registra un incremento complessivo pari a 495 milioni di euro, passando da 2,568 miliardi di euro a fine 2018 a 3,063 miliardi al 31 dicembre 2019. Tale variazione e’ conseguenza dell’incremento degli investimenti del periodo e delle dinamiche del cash flow operativo. Contribuiscono alla crescita dell’indebitamento l’applicazione dell’Ifrs16 per 64 milioni di euro, gli effetti del consolidamento di Acquedotto del Fiora e delle operazioni di M&A. Il rapporto Pfn/Ebitda, al 31 dicembre 2019, e’ di 2,9”. L’Assemblea egli azionisti di Acea ha deliberato, inoltre, di destinare l’utile della societa’, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a euro 208.488.011,79 come segue: 10.424.400,59 euro, pari al 5 per cento dell’utile, a riserva legale; 165.787.367,46 ai soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di 0,78 Euro; 32.276.243,74 a utili a nuovo. Il dividendo complessivo (cedola n. 21) di euro 165.787.367,46, pari a 0,78 euro per azione, sara’ messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2020, con stacco cedola il 22 giugno e record date il 23 giugno.

L’Assemblea degli azionisti di Acea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di amministrazione definendone i relativi compensi. Il Consiglio di amministrazione restera’ in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022. L’elezione dei componenti dell’organo amministrativo e’ avvenuta con voto di lista, secondo le modalita’ stabilite dallo statuto sociale. Michaela Castelli e’ stata confermata presidente del Cda. Nel nuovo Consiglio di amministrazione, che viene confermato nel numero di 9 componenti, risultano eletti: Michaela Castelli, Giacomo Larocca, Giuseppe Gola, Gabriella Chiellino e Liliana Godino sulla base della lista presentata dal socio Roma Capitale, titolare del 51 per cento del capitale sociale di Acea Spa che ha conseguito la maggioranza dei voti (il 69,95 per cento circa delle azioni ammesse al voto); Diane Galbe e Giovanni Giani sulla base della lista presentata dal socio Suez Sa, titolare di una partecipazione diretta del 10,85 per cento del capitale sociale di Acea Spa, e di una indiretta del 12,48, tramite la controllata Suez Italia Spa; Alessandro Caltagirone e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso sulla base della lista presentata dal socio Fincal Spa, titolare del 2,676 per cento del capitale sociale di Acea Spa.