Trasporti Roma, tutto pronto per tram Tva

TRAM Termini-Vaticano-Aurelio (Tva), si inizia a fare sul serio. Dopo l’estate, “entro ottobre, la nuova linea tranviaria sara’ presentata al ministero dei Trasporti, nell’ambito del nuovo bando, insieme ad altre opere, per la richiesta di finanziamento”. È quanto ha fatto sapere il presidente della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, Enrico Stefano, nel corso della riunione di oggi, la prima dal vivo dopo il lockdown, riunita tra i giardini dell’Aranciera di San Sisto.

La nuova linea sara’ lunga 8 chilometri, dall’attuale capolinea tranviario di Termini a via della Pineta Sacchetti. Passera’ su piazza della Repubblica, via Nazionale, piazza Magnanapoli, via IV Novembre e via del Plebiscito. Su queste due strade i tecnici dell’agenzia Roma servizi per la Mobilita’ sono riusciti a trovare la curvatura minima e a progettare la linea con doppio binario seppure, in questa parte, in promiscuo con il traffico privato.

Poi la linea proseguira’ su largo Argentina, corso Vittorio, dove i Tram passeranno accanto ai marciapiedi, che saranno allargati lasciando il traffico privato al centro, e scavalchera’ il Tevere su due ponti. Infine dopo la galleria Amedeo Savoia, arrivera’ in via Porta Cavalleggeri ed entrera’ nella preferenziale esistente su Gregorio VII, fino a Cornelia e Pineta Sacchetti, dove e’ stato trovata una nuova posizione del capolinea. La deviazione verso piazza Risorgimento, ad oggi, ancora non e’ pronta. L’opera costera’, secondo le stime attuali, circa 250 milioni, materiale rotabile escluso.

Su quasi tutta la tratta centrale non ci sara’ alcuna perdita di parcheggi, hanno spiegato i tecnici dell’Agenzia questa mattina. Mentre per quanto riguarda i tempi e’ stato l’assessore alla Mobilita’, Pietro Calabrese, ha ricordare il cronoprogramma.

“Dopo la presentazione della richiesta di finanziamento ad ottobre- ha detto- il Mit, entro la primavera del 2021, potrebbe confermare l’opera e le risorse. Poi bisognera’ aspettare i tempi della convenzione, quindi altri 6 mesi circa. Si arriva cosi’ ai primi mesi del 2022 e a quel punto bandiremo la gara che ci portera’ via un anno. I lavori potrebbero partire quindi nel 2023, con cantieri integrati anche con quelli della tratta T2 della linea C della metro. Ricordo che non sara’ solo un intervento trasportistico ma anche il pretesto per nuove proposte progettuali di decoro urbano lungo tutto il progetto”. A settembre, ha ricordato l’agenzia Roma servizi per la Mobilita’, “sara’ anche pronto il progetto da presentare al Mit per il prolungamento dell’8 da piazza Venezia a piazza Vittorio”.