Roma: a Via del Corso la rivoluzione dei sampietrini

Nel Centro storico, via del Corso, a breve diventerà un cantiere con durata sei mesi per lavori su 850 metri, con Inizio da largo Goldoni verso piazza del Popolo, per un investimento da 4,6 milioni. E un lungo periodo di disagi per pedoni, negozianti e abitanti.

La trasformazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso in selciato, ricostituirà la continuità percettiva del percorso che va da piazza del Popolo a piazza Venezia. Un intervento delicato su cui hanno lavorato a lungo anche gli esperti della Soprintendenza e quelli della Sovrintendenza capitolina.

I sampietrini, in arrivo da viale Aventino, dove spariranno e saranno sostituiti da una stesa di asfalto, disegneranno i nuovi marciapiedi (senza dislivelli troppo marcati) che corrono accanto ai palazzi. Poi li delimiteranno, piazzandosi in file più ordinate, e quindi i cosiddetti ‘mostaccioli’ (25 centimentri per 25) torneranno a intersecarsi lungo tutta la passeggiata centrale.

La relazione dei tecnici di Roma Capitale

La relazione dei tecnici di Roma Capitale, riportata da ‘’Il Messaggero’’ , ripercorre la storia del centro storico e lascia intendere la complessità del cantiere: «Via del Corso, l’antica via Lata di origine romana, penetra perfettamente rettilinea da porta Flaminia fino a piazza Venezia e costituisce l’ asse centrale del tridente, intervento urbanistico compiuto tra il XV e il XVII secolo con via di Ripetta e via del Babuino», si legge nel documento.

Poi il salto temporale e la definizione dell’intervento: «In epoca contemporanea ha assolto la funzione di asse viario di attraversamento del centro storico di Goldoni e occuperanno subito un’area di circa 300 metri quadrati, delimitata da reti alte 2 metri. All’interno della recinzione spunterà un container con gli uffici del cantiere, un magazzino e un bagno chimico per gli operai. Insomma, tutto il necessario per lavori.

I lavori comprensivi revisione drenaggio dell’acqua

Si parte con l’allestimento del cantiere e la segnaletica provvisoria. Il secondo passo è la fresatura del vecchio bitume, il terzo la rimozione dei marciapiedi e della loro pavimentazione.

Spariranno anche i cigli bianchi in granito. Subito dopo, via agli scavi per raggiungere la quota necessaria e gettare le fondamenta per il tappeto di sampietrini.

Un passaggio da completare contestualmente alla revisione della rete di drenaggio dell’acqua, che includerà anche la pulizia e lo spurgo delle vecchie caditoie. Sistemato il suolo, ecco i lavori di preparazione alla posa del selciato: prima la realizzazione della soletta, poi la posa delle pietre prelevate da viale Aventino e la loro sigillatura.