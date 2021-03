Zingaretti inaugura playground Torre Gaia a Roma

Inaugurato il nuovo playground nel complesso Ater di Torre Gaia a Roma. Questa mattina il presidente Nicola Zingaretti ha tagliato il nastro del nuovo giardino con parco giochi e area sportiva.

“E’ parte di un grande progetto di rinascita delle periferie romane che vede la Regione presente anche oltre le proprie competenze”, ha detto Zingaretti. Presenti all’iniziativa anche l’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, il Commissario dell’Ater Roma, Eriprando Guerritore, e il Direttore Generale Andrea Napoletano. I lavori di rigenerazione dell’area verde sono stati finanziati dalla Regione Lazio con un investimento di 100.000 euro: in particolare, e’ stato realizzato uno spazio con pavimentazione antishock, dove e’ stato allestito un parco giochi per bambini, un’altra zona pavimentata con panchine e sedute lungo tutto il muro perimetrale, un percorso per disabili e infine un’area dedicata allo sport con un campo da gioco polivalente e un campo da bocce. “Anche questo intervento e’ figlio della grande voglia di investire nelle periferie di Roma. Il messaggio che vogliamo dare e’ che non si deve parlare di periferie solo quando accadono episodi di cronaca nera”, le parole del governatore.