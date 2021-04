Corviale, 103 nuovi appartamenti a serpentone

“Va avanti tutta la riqualificazione del famoso quarto piano del ‘serpentone’ di Corviale: 103 appartamenti nuovi di cui 21 gia’ consegnati e presto, entro maggio, ne consegneremo altri 29”. Cosi’ il presidente della Regione Nicola Zingaretti a margine di un evento a Corviale, alla periferia di Roma. “Sorgera’ un bosco urbano per migliorare la qualita’ della vita nel quartiere e soprattutto tutto il palazzo di un chilometro di Corviale, grazie all’efficientamento energetico e all’ecobonus diventera’ il piu’ grande esempio di sperimentazione e di riqualificazione delle periferie – ha aggiunto Zingaretti – . Non sono proposte ma fatti che si stanno realizzando. Migliorera’ Corviale e la qualita’ della vita a Roma”.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato questa mattina l’impianto del progetto Calciosociale e il cantiere del nuovo campo sportivo a 11 a Corviale, il complesso residenziale situato nella periferia sud-ovest della capitale. Sono intervenuti Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Andrea Napoletano, direttore generale di Ater Roma, Massimo Vallati, presidente di Calciosociale e Domenico Iannacone, giornalista e testimonial di Calciosociale.

L’iniziativa, che vede il coinvolgimento di Regione Lazio, Ater e SSD Calciosociale, ha l’obiettivo di ampliare l’offerta impiantistica sportiva e i progetti sociali per Corviale.

Il nuovo campo di calcio a 11, utile per i ragazzi dell’Accademia del Talento e Calciosociale, viene realizzato grazie a fondi nazionali del “Bando Sport e Periferie”, investimento di circa 600mila euro, a un cofinanziamento regionale di 50mila euro e a vari sponsor. “Abbiamo invertito una inerzia nelle periferie suscitando entusiasmo nelle persone – ha detto Massimiliano Valeriani – portando cose concrete. Corviale per noi e’ diventato una sorta di progetto pilota, perche’ parlare di periferie significa restituire estetica e armonia. Cambiare la vita delle persone nelle periferie significa portare servizi. Per la giunta Zingaretti Corviale e’ una grande sfida e faremo altre cose per trasformare questo quartiere. La Regione Lazio puo’ aiutare Roma facendo cose concrete, con la trasformazione di interi quartieri. Si sta suscitando l’attenzione dei cittadini per quello che si sta facendo. Lo dico senza note polemiche: sarebbe molto piu’ efficace se fossimo piu’ soggetti istituzionali a fare le stesse cose”.

La convenzione tra Ater e Onlus Sociale per la gestione del campo e delle aree esterne consentira’ di coinvolgere in attivita’ sportive gratuite sempre piu’ giovani. Per il campo sportivo e le strutture esistenti viene realizzato anche un nuovo progetto di efficientamento energetico con un investimento di 165mila euro da fondi europei per installare un impianto solare termico, pompe di calore e impianto fotovoltaico per 56 kw. Oltre ai lavori propedeutici per il nuovo campo da calcio a 11, Ater sta realizzando per l’estate un grande impianto polivalente con area giochi per bambini, spazio fitness, bosco urbano e percorsi benessere. E’ previsto un bando pubblico per individuare una gestione collettiva.