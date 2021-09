Roma 2021: ballottaggio Michetti- Gualtieri, 44% indecisi

È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Youtrend per Gedi. Il candidato de centrodestra al 31%, quello del centrosinistra al 27%. Al terzo posto la sindaca uscente con il 19,1% , ultimo Carlo Calenda con il 18,9%

Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, è al 31 per cento di preferenze, seguito dal candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, al 27 per cento. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Youtrend, commissionato dal gruppo editoriale Gedi. Al terzo posto, in ordine di preferenze espresse dagli elettori, c’è la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi con il 19,1 per cento, seguita dal candidato di Azione, Carlo Calenda, che arriva al 18,9 per cento. Il sondaggio rileva infine un 44 per cento di indecisi.