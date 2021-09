Roma 2021: Gualtieri, “trasformeremo i 15 municipi in ‘veri’ Comuni”- VIDEO

Il candidato sindaco per il centrosinistra è intervenuto all'incontro "Sfogliare Roma" promosso dalla Fondazione Sorgente Group fondata da Valter Mainetti e dal quotidiano "Il Foglio". Con lui anche la capolista del Pd al Consiglio comunale, Sabrina Alfonsi, presidente uscente del I Municipio, e Lorenza Bonaccorsi, che il Partito democratico ha candidato alla presidenza del Municipio del centro storico

Per Roma c’è tanto da fare e Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra, ha esposto i suoi intendimenti intervenendo all’incontro “Sfogliare Roma” promosso dalla Fondazione Sorgente Group (Istituzione per l’arte e la cultura) fondata da Valter Mainetti e dal quotidiano “Il Foglio” presso la sede museale della stessa fondazione in Lungotevere Aventino. Con lui anche la capolista del Pd al Consiglio comunale, Sabrina Alfonsi, presidente uscente del I Municipio, e Lorenza Bonaccorsi, che il Partito democratico ha candidato alla presidenza del Municipio del centro storico.

In particolare – ha sottolineato l’ex ministro dell’Economia – un uomo solo al comando non basta per affrontare e risolvere i problemi annosi che attanagliano la Capitale. Serve una squadra coesa e preparata che, sulla base di un programma serio, insieme con i cittadini romani e guidata da un sindaco attento conoscitore della realtà della città, dia una scossa positiva all’ambiente capitolino.

L'incontro "Sfogliare Roma" nella sede museale della Fondazione Sorgente Group in Lungotevere Aventino L'incontro "Sfogliare Roma" nella sede museale della Fondazione Sorgente Group in Lungotevere Aventino L'incontro "Sfogliare Roma" nella sede museale della Fondazione Sorgente Group in Lungotevere Aventino Roberto Gualtieri, il Simone Canettieri e Valter Mainetti L'incontro "Sfogliare Roma" nella sede museale della Fondazione Sorgente Group in Lungotevere Aventino L'incontro "Sfogliare Roma" nella sede museale della Fondazione Sorgente Group in Lungotevere Aventino Sabrina Alfonsi, Simone Canettieri e Lorenza Bonaccorsi Il direttore del Foglio Claudio Cerasa e Roberto Gualtieri Roberto Gualtieri, Paola Mainetti e Valter Mainetti Roberto Gualtieri e Valter Mainetti

Dopo una breve introduzione di Valter Mainetti, presidente della Fondazione e amministratore delegato, nonché azionista di riferimento, di Sorgente Group, Gualtieri ha affrontato, rispondendo alla domande del moderatore dell’incontro, il giornalista Simone Canettieri del Foglio, i vari temi di questa campagna elettorale e ha anche esposto quello che vorrebbe fare se eletto sindaco. Vediamoli punto per punto.

CULTURA

Roma – ha sottolineato Gualtieri – ha un patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale che ha pochi uguali nel mondo, ma questo patrimonio “è poco valorizzato”. Per riportarlo alla luce e fare in modo che venga giustamente apprezzato non solo dai turisti, ma anche dai romani stessi, serve “una politica di coordinamento” basandosi molto sulla sussidiarietà tra i vari enti preposti e con l’associazionismo dei privati. “Roma – ha sostenuto – ha tante eccellenze che devono essere collegate in un sistema efficiente. Roma – ha ribadito – non è un posto, sia pure importante, ma un reticolo che la rendono una città universale”.

DECENTRAMENTO

Tra i primi impegni del centrosinistra – hanno sottolineato sia Gualtieri che particolarmente la Alfonsi -, in caso di vittoria elettorale, c’è quello di far approvare dal Consiglio comunale, entro i primi cento giorni dall’insediamento, una delibera per il decentramento in modo che i 15 municipi cittadini diventino 15 comuni metropolitani, con maggiori competenze relative al territorio amministrato, lasciando al Campidoglio il compito di affrontare problemi che interessano l’intera città, come i trasporti e lo smaltimento dei rifiuti.

TURISMO

Attualmente Roma è interessata da un turismo “mordi e fuggi”, ovvero con brevi permanenze, inferiori, a livello europeo, a quelle di Parigi e Londra, e a livello nazionale, di Milano e Firenze. Per portare i flussi turistici a livelli maggiori, quanto meno alla pari con le altre capitali, bisogna migliorare l’offerta culturale che non è fatta solo di musei e monumenti, ma anche di spaccati cittadini e di valorizzazione delle aree esterne al centro storico. Quanto all’ingresso gratuito nei Musei, per Gualtieri i modelli di Londra e New York non sono ripetibili a Roma per regioni di bilancio. Bisogna però applicare un’equa tariffazione ed integrare i vari musei con la creazione di un’unica rete che li colleghi tra loro.

SERVIZI PUBBLICI

Gualtieri si è detto contrario alla privatizzazione delle municipalizzate, ovvero alla messa a bando dell’assegnazione dei servizi. “Le aziende municipalizzate – ha sostenuto – ci sono in tutta Italia ed in Europa e in quasi tutti i casi funzionano bene”. Il problema di Roma è “di gestirle bene per riportarle in attivo. Quindi bisogna rilanciarle e non privatizzarle”. Comunque Gualtieri si è detto molto interessato all’ipotesi delle “multiutility”, che potrebbe coinvolgere Acea ed Ama così come l’Atac, Ferrovie dello Stato e altre società di trasporto pubblico. Quanto alle linee metropolitane, il candidato del Pd ha detto che nel suo programma è fissata una cronologia per la portata a termine della Linea C (una vera Fabbrica di San Pietro, ha sottolineato l’intervistatore), che non deve fermarsi a Piazza Venezia, ma incrociarsi con la Linea A. Inoltre deve essere messa in cantiere la Linea D.

Come detto, all’incontro hanno partecipato anche Sabrina Alfonsi e Lorenza Bonaccorsi. La prima ha manifestato il suo impegno per il decentramento ed ha ringraziato i coniugi Mainetti, Valter e Paola, per il sostegno dato al I Municipio con la Fondazione, in particolare per la realizzazione della facciata della Scuola elementare Cadlolo, situata di fronte a Castel S.Angelo. La seconda, sottolineando che il I Municipio è grande come Trieste, ha detto di voler continuare sulla linea della Alfonsi in sinergia con Gualtieri sindaco e di aver accettato la candidatura dopo i suoi trascorsi parlamentari perché le piace più la politica amministrativa che quella nazionale.