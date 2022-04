Al Gazometro di Roma torna Maker Faire, candidature entro il 26 giugno

La decima edizione in programma dal 7 al 9 ottobre a Ostiense

Scade il 26 giugno il termine per l’invio delle candidature per partecipare a ‘Maker Faire Rome 2022 – The European Edition’, in programma dal 7 al 9 ottobre al Gazometro Ostiense. La kermesse – promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera – festeggera’ i suoi 10 anni affrontando tutte le componenti chiave dell’innovazione: dalla manifattura digitale all’Internet delle cose, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, passando per il biohacking, i big data e l’aerospazio.

Il tutto favorendo lo sviluppo della cultura dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale e l’avvicinamento dei giovani agli scenari lavorativi di domani. In queste dieci edizioni, Maker Faire Rome ha messo in contatto imprese, universita’, scuole, centri di ricerca, persone, pensieri, opinioni, saperi, competenze da ogni parte del globo, creando legami sempre piu’ forti e indissolubili grazie a una lingua universale: quella dell’innovazione.

Quest’anno, #MFR2022 sara’ una vera e propria ‘special edition’ preceduta e seguita da una serie di eventi e iniziative anche digitali che non si esauriranno nei tre giorni classici della manifestazione.

Tutte le call di Maker Faire Rome sono aperte, con scadenza fissata al 26 giugno 2022. C’e’ la ‘Call for Makers’, che intende promuovere l’innovazione attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell’imprenditorialita’ individuale e collettiva. Poi c’e’ la ‘Call for Schools’: realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, e’ riservata alle scuole secondarie di secondo grado nazionali e appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea.

Infine c’e’ la ‘Call for Universities and Research Institutes’, che intende dare risalto ai progetti delle Universita’ statali e degli Istituti di Ricerca pubblici.