Alberi Roma/ Sabrina Alfonsi a Radio Colonna: “Fondi per manutenzione ci sono”

L’Assessore all’Ambiente smentisce le notizie su un taglio dei fondi per il verde della Capitale

Il nuovo assessore ai Rifiuti di Roma Sabrina Alfonsi, in occasione della presentazione della nuova giunta capitolina in Campidoglio

“Quello di cui si parla oggi sui giornali non è reale. Sono stati equivocati dei passaggi, in quanto non sono stati affatto tolti dei fondi al verde verticale”. Lo dice l’assessore all’Ambiente del comune di Roma Sabrina Alfonsi a Radiocolonna riguardo alcune notizie stampa sul taglio dei fondi per la cura e la manutenzione del verde nella Capitale da parte della giunta Gualtieri.

“Anzi – sottolinea l’assessore – I fondi di cui si parla sono stati recuperati da somme non spese. Siamo già al lavoro per individuare, in fase di assestamento di bilancio, risorse aggiuntive per la cura e la manutenzione delle alberature di Roma”.

L’assessore Alfonsi nei giorni scorsi aveva annunciato che con il progetto Ossigeno della Regione Lazio, “da dicembre verranno piantumati 648 alberi ed effettuate 142 estirpazioni di ceppaglie, con il sostegno del dipartimento Ambiente e con il coinvolgimento dei comitati e delle associazioni territoriali, con cui verra’ sviluppata una convenzione”.