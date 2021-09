Alitalia: manifestazione dei lavoratori in piazza San Silvestro – FOTOGALLERY

Dopo essere partiti in processione da piazza del Popolo e aver sfilato in corteo in via del Corso, si sono fermi davanti palazzo Montecitorio, piazza originariamente prevista per la manifestazione e poi vietata su disposizione del questore

La protesta dei lavoratori Alitalia