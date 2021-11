Ama: Gualtieri, grazie a Piazza per aver accettato incarico di amministratore unico

"La sua è una figura di alto profilo"

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Ringrazio Angelo Piazza per avere accettato l’incarico e rivolgo a lui gli auguri di buon lavoro”. Lo afferma in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, commentando la nomina di Angelo Piazza ad amministratore unico pro tempore di Ama. ” È una figura di alto profilo e garanzia – aggiunge Gualtieri – che permetterà ad Ama di intraprendere il necessario percorso di cambiamento e sviluppo industriale: il primo compito sarà l’indizione a breve della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo direttore generale.

Il suo ruolo di amministratore unico pro tempore, che successivamente si trasformerà in quello di presidente del Cda, garantirà da una parte la continuità dei servizi erogati e la soddisfazione dei bisogni dei romani, a partire dall’impegno di Ama nella pulizia straordinaria della città, in corso dall’1 novembre, e dall’altra l’attuazione delle misure di razionalizzazione, risanamento e sviluppo dell’azienda fino alla definizione del nuovo assetto societario”.