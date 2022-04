“Ama l’Opera”: Alfonsi, la cultura inaugura la nuova stagione per l’ex Tmb Salario – VIDEO

Evento di altissimo profilo in un luogo con un passato a tinte fosche e che ora è al centro dell’idea di economia circolare, voluta dall’Assessora all’ambiente e dal Sindaco Gualteri, per un futuro di sostenibilità, studio, inclusione e idea di comunità

Radiocolonna.it ha seguito l’evento “Ama l’Opera” promosso dall’Assessorato all’Agricoltura, Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e dal III Municipio, che si è svolto il 23 aprile presso l’ex TMB Salario, con una grande partecipazione di pubblico grazie alla performance del “Teatro dell’Opera di Roma”.

In un luogo che da sempre è stato associato a rifiuti, miasmi, proteste dei cittadini, e anche a due incendi che hanno decretato la chiusura definitiva dell’impianto, un Concerto di alto profilo ha inaugurato il progetto di rigenerazione del sito industriale destinato a diventare il principale hub di economia circolare della città di Roma, con laboratori, eventi di studio, e un parco aperto ai cittadini, con la soddisfazione dei Comitati di Quartiere, dopo anni di lotte.

“L’ex TMB Salario – ha rilevato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – è un luogo di cui si parla sempre in negativo, con cui la cittadinanza ha avuto diversi problemi, mentre ora vogliamo riscriverne l’immaginario, facendo riappropriare la cittadinanza di questo luogo, aprendo i cancelli perché nessuno sapeva che cosa ci fosse al suo interno, e facendo trovare alta cultura: la una cosa più lontana che si poteva pensare. Spero che il Municipio III – ha aggiunto – possa valorizzare il sito in più modi, visto che abbiamo rotto un tabù. In attesa della grande bonifica un modo è senz’altro la partecipazione e l’altro è la cultura”.

Riferendosi all’economia circolare Alfonsi ha ricordato che il piano rifiuti presentato nei giorni scorsi si regge su di essa con centri di raccolta. ‘’Questo hub del Salario – ha sottolineato – gli hub della food policy che faranno recupero delle eccedenze alimentari, i due biodigestori anaerobici, i due impianti per la selezione della carta e della plastica, l’ impianto per le terre di spazzamento e a tutto questo si unirà un grande termovalorizzatore che porterà energia, calore, posti di lavoro e che finalmente toglierà Roma da questa crisi conclamata nella gestione dei rfiuti”.

Il Presidente del III Municipio, Paolo Marchionne, si dimostra particolarmente soddisfatto del progetto di recuperare un luogo visto sempre come negativo da parte della cittadinanza e che invece ora può vivere una nuova stagione. “Quando abbiamo fatto, ad inizio anno, un primo sopralluogo con l’Assessora Alfonsi – ha raccontato – abbiamo pensato che dovessimo segnare uno spartiacque tra prima e dopo e cioè dal luogo dei disservizi, della protesta, dei miasmi, del lavoro non sicuro per gli operatori a un futuro diverso. Fare qualcosa di diverso con una riappropriazione da parte dei cittadini dei quartieri circostanti, che finora hanno vissuto malamente la convivenza con un impianto del genere. Questa iniziativa regalata dal Teatro dell’Opera di Roma – ha concluso – ci permette di far entrare le persone con uno spirito nuovo”.

L’evento ha riguardato una interessante Lectio sul linguaggio musicale tenuta dal Prof. Luca Serianni e il Concerto del Coro del Teatro dell’Opera di Roma. Il nuovo sovrintendente, Francesco Giambrone, ha dichiarato che il Teatro dell’Opera deve essere vicino alla comunità e deve vivere insieme ad essa i passaggi della città. ‘’ E’ importante essere qui – ha rilevato – penso che questo sia solo il primo di una serie di altri momenti in cui saremo in giro nei municipi della città e vorremmo che la cittadinanza riconoscesse nel Teatro dell’Opera come proprio e in tutte quelle condizioni in cui la comunità ha bisogno di ritrovarsi è giusto che il Teatro dell’Opera ci sia”.

Il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma, Gianmarco Palmieri, ha sottolineato come un evento del genere serva a far arrivare l’alta cultura in un luogo che ha necessità di essere rigenerato, “E’ un evento dal grande valore culturale ma anche simbolico – ha detto – perché dopo tanti anni parte un percorso che porterà a trasformare l’ex TMB in un luogo dove si potrà fare cultura, approfondimento e studio sul tema dell’economia circolare che è il futuro della nostra società.

Per il III Municipio l’Assessore alla Cultura, Christian Raimo, che ha presentato l’evento, ha ricordato: “Questo è un luogo che in questo momento non ha una vocazione, ne ha avuta una molto nera in passato, ma che cosa è ora questo posto non lo decidono solo i politici nelle stanze ma le persone cercando di capire come potrebbe cambiare la città e per questo abbiamo pensato che ci fosse il Teatro dell’Opera, cioè la cosa più distante da una discarica, e speriamo che sia la prima di una lunga serie”

Infine presente anche la Capogruppo del PD alla Regione Lazio, che ha voluto portare il suo sostegno all’iniziativa ricordando l’importanza del progetto, “La cultura anche nei luoghi che fino a qualche tempo fa sarebbero stati impensabili, e la cultura che aiuta anche a rigenerare questi luoghi, per cui un plauso all’Assessora Sabrina Alfonsi, al III Municipio e a tutto il team che ha messo in campo questo progetto”.