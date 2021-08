Ama, servizi programmati, lavaggio strade e via le foglie

I servizi predisposti si stanno svolgendo a pieno regime in tutta la città di Roma, questo quanto emerso dalla nota stampa di Ama

I servizi di igiene urbana si stanno svolgendo secondo programma su tutto il territorio della città di Roma. Nella settimana compresa tra lunedì 9 e lunedì 16 agosto sono state raccolte e avviate a trattamento quasi 16mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, circa 1000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Alle ordinarie attività di raccolta dei rifiuti e spazzamento manuale e meccanizzato si sono affiancate da inizio mese anche le consuete operazioni mirate di rimozione di foglie, aghi di pino, detriti in prossimità degli imbocchi di tombini e caditoie stradali, di vie alberate e/o a forte pendenza su itinerari prestabiliti che proseguiranno fino al mese di ottobre. Sono inoltre in corso operazioni di lavaggio in alcune strade nevralgiche in particolare nei quadranti nord (via Cassia, piazza Mancini, via Due Ponti, Ospedale villa San Pietro, viale Angelico, via Trionfale, via Pineta Sacchetti) ed est (via della Marranella, viale della Primavera, via Vignali, via Quinto Publicio).

L’impegno di AMA nel garantire il decoro in tutti i quadranti cittadini è quindi massimo, tecnici e preposti aziendali, inoltre, monitorano a ciclo continuo il territorio in modo da predisporre, ove necessario, interventi supplementari. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota anche in replica a quanto riportato oggi da alcuni media