Amministrative: Di Maio, in bocca a lupo a neo sindaci, grazie a Raggi e Appendino

Di Mario esprime le sue congratulazioni verso i neoeletti sindaci

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso le sue felicitazioni per i neoeletti sindaci a Roma, Torino e in altre città italiane, ringraziando in particolar modo le due sindache uscenti Virginia Raggi e Chiara Appendino. “A Roma, Torino e in altre città italiane sono stati eletti i nuovi sindaci. I cittadini hanno scelto e ai neosindaci va un grosso in bocca al lupo per l’impegno che li aspetta da qui ai prossimi anni.

Un ringraziamento speciale, però, va alle nostre due sindache uscenti, Virginia e Chiara, per il lavoro che hanno svolto con coraggio, competenza, determinazione. Sono stati cinque anni lunghi, intensi. Sicuramente non facili, ma questo bagaglio di qualità e risultati ottenuti per noi è un tesoro da custodire e mettere a disposizione degli amministratori che verranno, e di tutto il Movimento cinque stelle”, ha scritto Luigi Di Maio in un post su Facebook. “Occorre remare, compatti, nella stessa direzione. Rimaniamo concentrati sul rilancio del Paese, c’è tanta voglia di tornare a vivere normalmente, a lavorare e a progettare il futuro”, ha concluso Di Maio.