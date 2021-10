Amministrative: in Città metropolitana Roma affluenza al 49,92 per cento, i sindaci eletti

Ecco i risultati comune per comune

Nella Città metropolitana di Roma, dove sono andati al voto 40 Comuni, l’affluenza registrata dal Viminale è pari al 49,92 per cento, dato più basso delle 5 province del Lazio. Tra i 40 comuni al voto: Fiano Romano, Marino, Frascati, Bracciano, Olevano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Subiaco e Mentana. In questi comuni lo spoglio ancora non è iniziato mentre nella Capitale sono state scrutinate 49 sezioni su 2.603.

Eletti i primi sindaci: ad Anticoli Corrado (Francesco De Angelis con il 78,38 per cento), a Bellegra (Flavio Cera con il 69,77 per cento), a Casape (Marco Mariani con il 61,36 per cento), a Canale Monterano (Alessandro Bettarelli candidato unico), a Cineto Romano (Massimiliano Liani con il 96,14 per cento), a Filacciano (Daniele Malpicci 62,41 per cento), a Jenne (Giorgio Pacchiarotti 58,90 per cento), a Licenza (Ilaria Passacantilli con il 53 per cento), a Mandela (Claudio Pettinelli 60,24 per cento), Riofreddo (Giancarlo Palma con il 90,22 per cento), Rocca di Cave (Gabriella Federici con l’89,08 per cento), a Rocca Santo Stefano (Sandro Runieri con il 73,89 per cento), a Sambuci (Francesco Napoleoni con il 67,43 per cento), a San Polo dei Cavalieri (Simone Mozzetta con il 52,93 per cento), a Vallinfreda (Filippo Sturabotti 94,93 per cento) e infine a Vivaro Romano (Beatrice Sforza con il 64,52 per cento).