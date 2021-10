Amministrative: Lazio, affluenza in calo, è al 25,94 per cento alle 19

Dati del Viminale

Alle 19:00 l’affluenza al ballottaggio per le elezioni Amministrative nel Lazio e’ al 25,94 per cento in calo rispetto al 30,38 per cento registrato al primo turno alla stessa ora della domenica. Nella Capitale l’affluenza alle 19:00 si e’ assestata a 25,28 per cento in calo rispetto al 29,5 per cento del primo turno.

Nelle altre province alle 19:00: a Frosinone ha votato il 33,65 per cento degli elettori (la percentuale era del 39,95 per cento al primo turno); a Latina e’ andato alle urne il 31,52 per cento degli aventi diritto (in calo rispetto al 37,61 per cento del primo turno); a Viterbo il 58,68 per cento (la percentuale era al 50,93 per cento due domeniche fa).