Amministrative, nel Lazio alle 19 affluenza al 42,1 per cento

Il dato è provvisorio e comunicato dalla metà dei comuni al voto. I dati del comune di Roma non sono ancora pervenuti. Alle 12, l'affluenza nella Capitale si è attestata all'11,83 per cento.

Nel Lazio su 106 Comuni al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali, tra cui Roma, l’affluenza, rilevata dal Viminale alle ore 19, e’ pari al 42,10 per cento. Nel 2016, i votanti alle 19 erano il 56,62 per cento, ma si votava in una sola giornata.

Sono chiamati ale urne, nelle complessive 3.310 sezioni sparse nelle province della regione, 2 milioni 997 mila 284 aventi diritto. Solo nella Capitale si tratta di oltre due milioni e 300 mila elettori.

