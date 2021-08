Ancora cantieri nella capitale, in corso riqualificazione via dei Cerchi

Dopo la riqualificazione dei sanpietrini nelle zone del centro storico, anche in Via dei Cerchi si continua con l'opera di manutenzione straordinaria e di riqualificazione

Continua l’estate romana all’insegna dei cantieri nei quartieri della Capitale. Qualche giorno fa Radio Colonna ha pubblicato una video inchiesta che mostrava la situazione al centro, tra via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia, a quanto pare però i cantieri non riguardano solo il centro storico.

Questi interessano anche le zone limitrofe, come il Circo Massimo. A via dei Cerchi, situazione già attenzionata da Radio Colonna, è in corso da tempo la sostituzione dei sanpietrini. “In via dei Cerchi abbiamo iniziato un intervento di manutenzione straordinaria e di riqualificazione”. Lo scrive in un post su Facebook l’assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo. “Le attività sui sanpietrini stanno andando avanti velocemente – prosegue -. In aggiunta a queste, stiamo realizzando anche una corsia ciclabile, in collegamento a quella di viale Aventino, che contribuisce alla creazione di quella rete che abbiamo disegnato all’interno del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile. Oltre a questo, stiamo portando avanti anche i lavori sui marciapiedi, più ampi per garantire più sicurezza ai pedoni. Con questo appalto, oltre a via dei Cerchi – conclude Meleo – ci occuperemo anche di via dell’Ara Massima di Ercole, che tornerà all’originaria pavimentazione in sanpietrini”.