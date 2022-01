Angelucci: Rilanciare il brand “Roma” con il turismo, i grandi eventi e il settore moda – VIDEO

Il giovane consigliere comunale Mariano Angelucci, eletto tra le fila del Partito Democratico alle elezioni di ottobre 2021, è stato nominato circa due mesi fa presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, e più di recente è stato eletto nel consiglio della Città Metropolitana di Roma (presieduto dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri) con 2906 preferenze espresse da sindaci e consiglieri dei comuni della provincia di Roma

Un giovane molto promettente che ai microfoni di Radiocolonna.it inizia a tracciare i lavori di una importante commissione, che si occuperà non solo di turismo ma anche di grandi eventi e di moda, tutti temi che possono essere un volano per l’economia della città e per l’occupazione.

Sulla commissione da lui presieduta Angelucci è convinto di avere molto lavoro davanti a se ed un grande onore che gli è stato riconosciuto con questa nomina, “Il turismo e l’economia legata ad esso sono degli aspetti fondamentali della città di Roma, e le sfide da portare avanti dopo due anni di sofferenza per il settore turismo dovute alla pandemia di Covid 19 sono davvero molte, e grazie ai fondi in arrivo dal PNRR, alla Ryder Cup di golf di quest’anno, al Giubileo del 2025, e alla candidatura voluta dal governo Draghi per l’Expo 2030, le sfide per riportare Roma nel posto dove merita si potranno portare avanti ed affrontare al meglio”.

Una riflessione legata al Giubileo del 2025, un’occasione da non perdere per rilanciare il turismo e i grandi eventi nella città di Roma, “Il Giubileo per i prossimi anni sarà l’aspetto portante per il rilancio della nostra città e dovremo arrivare a questo appuntamento nella maniera migliore possibile, quindi per far questo ci sarà bisogno di spendere bene le risorse messe a disposizione, di predisporre tutta una serie di atti che consentano a chi viene a Roma di trovare una città trasformata in meglio”.

Nella città di Roma, il rilancio economico passa anche per il settore della moda che da sempre occupa un posto importante in termini di fatturato e di indotto, e su questa competenza della commissione Angelucci intende investire energie ed attenzioni per cercare di rilanciare Roma attraverso la moda, “Il sindaco Gualtieri nelle linee programmatiche di governo della città ha esplicitato chiaramente che il brand Roma deve essere rilanciato, e uno di settori che potrà permettere questo rilancio è quello della moda, che può far si che il brand Roma possa essere di nuovo associato alla bellezza della città – conclude Angelucci – e la moda è un settore con cui lavorare e mettere in campo tutta una serie di importanti iniziative e noi cercheremo senz’altro di fare la nostra parte”.