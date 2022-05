Ardea: ufficialmente operativo nuovo centro distribuzione Amazon

Oltre 200 nuovi posti di lavoro

Da oggi il nuovo centro di distribuzione Amazon di Ardea, citta’ metropolitana di Roma, e’ ufficialmente operativo. Il magazzino rappresenta il nono centro di distribuzione aperto da Amazon in Italia. La struttura prevede la creazione di oltre 200 posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni.

‘Siamo felici di confermare la nostra volonta’ di continuare ad investire nel Paese con l’apertura del nostro nono centro di distribuzione in Italia’, ha commentato Filippo Fulloni, responsabile del centro di distribuzione di Ardea, che continua: ‘Abbiamo investito molto in questi dieci anni, raggiungendo i 14.000 dipendenti a tempo indeterminato a cui offriamo un livello di retribuzione tra i piu’ alti del settore oltre a un rilevante pacchetto di benefit fin dal primo giorno, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo. Il Lazio si posizione al primo posto per numero di posti di lavoro creati da Amazon che oggi ammontano a oltre 3.000 a cui si andranno ad aggiungere i dipendenti assunti nel nuovo centro di Ardea”.