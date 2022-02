Assoturismo: crisi accelera, in un anno chiuse 4.116 imprese

Pesa la crisi di Roma e del Lazio, che tra il crollo del turismo estero e l'azzeramento pressochè totale di quello legato al lavoro e agli eventi, perde oltre mille imprese

Dopo due anni di crisi, le imprese del turismo non ce la fanno piu’. E le chiusure aumentano: nel solo 2021 hanno cessato l’attivita’ 4.116 imprese della ricettivita’ e dei servizi turistici, il dato peggiore degli ultimi cinque anni. Un’accelerazione delle chiusure che non e’ stata compensata da nuove aperture: in dodici mesi sono nate solo 1.916 nuove imprese turistiche, per un saldo negativo di -2.200 imprese.

A lanciare l’allarme e’ Assoturismo Confesercenti, analizzando i dati di natimortalita’ della ricettivita’ e dei servizi turistici.

L’analisi fotografa l’impatto della crisi sul turismo, immediatamente riscontrabile nel netto peggioramento dei saldi tra aperture e chiusure di imprese nel biennio del Covid: tra 2020 e 2021 si e’ registrata una perdita di oltre 4mila attivita’ (-2.200 nel 2021 e -1.814 nel 2020), oltre sei volte il biennio precedente.

In termini assoluti, l’emorragia piu’ consistente e’ quella della ricettivita’: nel 2021 il saldo tra aperture e chiusure per alberghi e simili e’ negativo per -1.356 imprese. Ma peggiora anche il bilancio dei servizi turistici, che nel 2021 segna un saldo di -844 imprese: nel 2019, l’anno prima della crisi, il bilancio tra aperture e chiusure era stato di -366. Un crollo dovuto anche all’assenza totale di sostegni per questi comparti nell’anno appena concluso, dopo un primo – e unico – intervento nel 2020. A soffrire nel 2021 sono soprattutto le regioni del centro, con un saldo negativo di -1.290 imprese.

“Le analisi confermano una crisi che non da’ segni di rallentamento. Le chiusure hanno accelerato anche nel 2021, battendo il gia’ pessimo risultato del 2020”, commenta Vittorio Messina, Presidente nazionale di Assoturismo. “Anche il 2022 non si e’ aperto sotto i migliori auspici: la quarta ondata ha cancellato gennaio e febbraio, e la primavera e’ partita piano: l’80% delle camere disponibili per marzo e’ ancora senza prenotazione. A pesare, in un mese senza Pasqua, e’ senz’altro il blocco degli eventi e dei viaggi di lavoro: l’effetto ‘Zoom’ sulla convegnistica e’ particolarmente evidente nelle grandi citta’; ma anche la domanda estera e’ sotto le attese. Servono sostegni piu’ incisivi, o le chiusure accelereranno ancora”.