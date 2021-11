Atac, Gualtieri vuole alla guida Arrigo Giana

Il sindaco punta al ritorno dell'ex ad di Cotral per risanare la municipalizzata capitolina. All'orizzonte, la messa a gara del servizio

Il sindaco di Roma Gualtieri vuole l’ad di Atm per guidare l’Atac. E lo fa invitare a cena dai suoi “vice”. Lo scrive Il Foglio: “ieri sera Arrigo Giana è stato portato a cena dagli emissari di Roberto Gualtieri – scrive Simone Canettieri – Il deputato dem Claudio Mancini, il capo di gabinetto del comune Albino Ruberti e Ignazio Vacca (dirigente di Poste, ma già nello staff dell’ex ministro di cui è grande amico) hanno chiesto all’attuale direttore dell’Azienda trasporti milanesi di diventare il nuovo manager di Atac. Senza rinunciare al ruolo di ad di Atm”.

Per Giana sarebbe un ritorno nella capitale. “Dal 2014 fino al 2018 – scrive Il Foglio – su indicazione del governatore Nicola Zingaretti, è stato l’amministratore delegato di Cotral, la società di trasporto del Lazio che ha contribuito, e tanto, a risanare. Dai bilanci al parco mezzi”.

“Giana si è preso – prosegue Canettieri – com’è logico che sia, un po’ di tempo per riflettere. Mancini e gli altri commensali gli hanno assicurato copertura politica totale, parlando di fatto a nome del sindaco Gualtieri. A favorire questo colpo di mercato ci sarebbe anche l’intesa di massima tra Roma e Milano per iniziare a gestire in maniera coordinata, a mo’ di consorzio, il trasporto pubblico locale soprattutto in vista della messa a gara del servizio. Si attende una risposta adesso del manager.”.