Autostrade: due chiusure notturne sulla diramazione Roma nord a Fiano Romano

Chiusure programmate per consentire lavori di pavimentazione

Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione da parte del Comune di Fiano Romano, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, con orario 21:30-5:00, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Fiano Romano, per chi proviene dalla rotatoria via Variante Tiberina in direzione di Roma e della A1. Sarà contestualmente chiuso anche lo svincolo esterno di uscita di Fiano Romano, per chi proviene dalla A1 e da Roma in direzione della rotatoria via Variante Tiberina.