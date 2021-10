Aziende in crisi: da Regione Lazio risorse per ‘’salvataggi’’ da parte dei lavoratori

Pubblicato il bando che mette a disposizione dei lavoratori fondi per rilevarne in toto o in parte l’attività

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il bando che mette 8.000.000 di euro a disposizione dei lavoratori di aziende in difficoltà del Lazio che intendano rilevarne, in tutto o in parte, l’attività. Lo scrive ‘Il Tempo’.

I fondi messi a disposizione sono quelli del Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi (“Fondo WBO”), pensato per sostenere le operazioni per il recupero di aziende in crisi da parte di cooperative costituite da dipendenti o ex dipendenti (il cosiddetto workers buyout).

“Un sogno nato da un progetto che ho lanciato due anni fa e che oggi diventa realtà anche grazie a quanti, come l’assessore Orneli, l’hanno sposato e ci hanno creduto”, dichiara Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale.

“Era il 2019 – aggiunge – quando da consigliera regionale ho presentato e fatto approvare l’emendamento alla legge di bilancio che ha istituito il Fondo WBO, seguito poi dalla mia proposta di finanziarlo con 8 milioni. Una sfida raccolta dalla Giunta Zingaretti, e poi portata avanti insieme con l’assessore Orneli”.