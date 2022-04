Balneari: M5s Municipio X, da Pd caos totale su spiagge Ostia

"L'ostinazione del presidente Falconi di lasciare le concessioni balneari agli attuali concessionari a tutti i costi ha raggiunto livelli ineguagliabili."

“Quel pasticciaccio brutto delle spiagge di Ostia. Sulle spiagge del Municipio X regna il caos totale. L’ostinazione del presidente Falconi di lasciare le concessioni balneari agli attuali concessionari a tutti i costi ha raggiunto livelli ineguagliabili. Con una Determina dirigenziale del Municipio, fortemente voluta dalla presidenza come riportato nella stessa dd, si predispone una fantasiosa proroga tecnica delle concessioni al 2022 per accertamenti su presunti abusi edilizi. Contestualmente, si dà seguito alla sentenza del Tar solo per il ricorrente ‘Isola Fiorita’ in quanto accertato che la concessione è ‘libera e priva di abusi’. Quindi si spacchetta il bando in maniera arbitraria e si prorogano concessioni balneari con forti sospetti di abusi edilizi fino a fine 2022?”. Così una nota Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, consiglieri M5s al Municipio X.

“Ma il caos non si limita agli stabilimenti balneari, le spiagge libere si trovano in una situazione anche peggiore. Come avevamo previsto, il bando per la gestione ha visto assegnate solo 4 spiagge su 9, con i potenziali gestori ai quali ancora devono essere verificati i requisiti di idoneità. Quindi il pasticcio è completo: non ci sono i fondi né i tempi per garantire un bando che fornisca il servizio di salvamento e di pulizia sulle 5 spiagge libere andate deserte, e nemmeno sulle spiagge di Castel Porziano. Si preannuncia un’estate con una stagione balneare disorganizzata e improvvisata. Ci risulta che il sindaco Gualtieri abbia intenzione di avocare a sé la delega sulle spiagge del Mare di Roma, che dire, siamo assolutamente d’accordo. Anzi, se avocasse a sé tutta l’Amministrazione del Municipio a questo punto eviterebbe l’ulteriore sfacelo degli organi politici territoriali”.