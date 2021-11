Banca Fucino: l’imprenditore Petricca entra nel capitale “con una quota rilevante”

Nato in Abruzzo, è emigrato giovanissimo in America Latina dove è diventato un imprenditore nel campo delle infrastrutture. Le imprese del gruppo di cui è a capo hanno realizzato in Sud e Nord America opere infrastrutturali di grandi dimensioni. Recentemente ha fondato la "Holding Italiana" con sede a L'Aquila