Bancarelle: Tar, dopo Cola di Rienzo stop al trasloco di viale giulio Cesare

Accolta dal tribunale laziale la sospensiva e bocciato nuovamente il Campidoglio che aveva tentato un’accelerazione agli spostamenti in mercati rionali poco redditizi senza alcuna trattativa con gli ambulanti

Ambulanti, una seconda bocciatura del Tarper il Campidoglio. Dopo i banchi di via Cola di Rienzo, che dovevano sparire dalla strada pili commerciale di Prati entro il 10settembre, il Tribunale amministrativo del Lazio ha adesso concesso la sospensiva anche per quelli di viale Giulio Cesare e dintorni. Lo scrive ‘’Il Corriere della Sera’’ rilevando che si tratta di 14 postazioni che potevano aprire ombrelloni e mercanzie su viale Giulio Cesare (11), su via degli Scipioni (2) e su via Germanico (1) e che invece dovevano spostarsi all’intemo del mercato di piazza dell’Unità, nei banchi liberi all’interno.

Ma come nel caso precedente, i titolari si sono rivolti al Tar, ed anche in questa volta è arrivata una sospensiva, fino al 5 ottobre, quando tutta la materia verrà discussa in una trattazione collegiale in camera di consiglio.

Un ricorso accettato perché, come è scritto nella decisione del Tar «sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza, nelle more della camera di consiglio».

«Si tratta di un risultato per il momento temporaneo», afferma a ‘’Il Corriere della Sera’’ l’avvocato che ha eseguito il ricorso per conto delle associazioni Arca, Associazione Roma commercio ambulanti, e Ana, Associazione nazionale ambulanti, «ma già significa molto per i miei assistiti che avevano manifestato ansia e preoccupazione per uno spostamento da realizzare a nemmeno sei giorni dalla conoscenza del provvedimento. Li ringrazio per la fiducia accordata e per la condivisionc del mio metodo di lavoro».

Un ricorso dovuto anche al fatto, come spiega il segretario dell’Arca, Maria Grazia Torre, «perché stiamo subendo di continuo queste delocalizzazioni oltre che le precedenti. Sono cinque anni che siamo vessati da questa amministrazione riguardo gli spostamenti, ed adesso pur di farli invelocità c’è stato un ulteriore abuso perché l’assessore al Commercio, Andrea Coia, ha usufruito del suo potere di fatto per commissariare il primo Municipio su questa materia. Per di più hanno stabilito le nuove collocazioni senza trattare mai con noi, come invece stabilisce la legge».

Secondo Maria Grazia Torre, inoltre nel «fissare le nuove localizzazioni non hanno considerato ne i metraggi ne gli spazi per i furgoni. E infine i banchi di viale Giulio Cesare e via Ottaviano ci sarebbero dovuti finire dentro un mercato coperto dove gli stessi operatori si lamentano perché lavorano poco di loro».