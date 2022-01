Barcamper Ventures Lazio completa il proprio portafoglio con tre nuovi investimenti

Dettori: incontrati migliaia di imprenditori, territorio vitale

Primo Ventures annuncia tre nuovi investimenti che vanno a completare il portafoglio del fondo Barcamper Ventures Lazio riservato a startup in fase seed nate all’interno della regione. Entrano in scuderia Instakitchen, startup attiva nel settore delle smart kitchen urbane, Wordlift, societa’ software leader nelle soluzioni di SEO semantico, e TrovaBirre, marketplace con la più ampia selezione di birre artigianali italiane. Lo si legge in una nota.

Il fondo Barcamper Ventures Lazio, con una dotazione complessiva di 8 milioni, è stato istituito nel 2019 ed è un fondo di co-investimento interamente sottoscritto dalla Regione Lazio, attraverso l’iniziativa Fare Venture, finanziata dai fondi strutturali europei e realizzata da Lazio Innova.

Ad oggi Barcamper Ventures Lazio ha investito 3 milioni su sette società dopo una valutazione di 450 startup.

“Il Lazio e Roma hanno un grande potenziale nel settore digitale”, ha dichiarato Gianluca Dettori, presidente di Primo Ventures e General Partner di Barcamper Ventures Lazio. “Abbiamo incontrato migliaia di giovani imprenditori e potuto toccare con mano la vitalità e il livello di competenze e tecnologie che il territorio offre. Siamo orgogliosi di aver potuto lavorare al fianco della Regione Lazio e di Lazio Innova”, ha aggiunto. “Questi primi risultati confermano il positivo impatto degli strumenti di venture capital sull’ecosistema imprenditoriale e dell’innovazione”, ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.

“Questo – ha chiosato – grazie all’utilizzo intelligente delle risorse comunitarie, che siamo interessati a replicare nella nuova programmazione europea”. Le sette aziende del portafoglio ad oggi occupano circa 70 risorse e, nel 2021, hanno fatturato complessivamente circa 4 milioni di Euro. Dall’ingresso del Fondo Barcamper Ventures Lazio le societa’ hanno raccolto ulteriori capitali per oltre 7 milioni di euro da altri investitori.