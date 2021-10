Battaglia su superbonus e pensioni, DPB inviato a UE

In manovra anche la proroga fino al 2022 del bonus casa under 36

Superbonus, pensioni, Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse: si apre la battaglia sulla Manovra, mentre è stato inviato all’Ue il Documento programmatico di bilancio. Moltissime le richieste di ampliare il 110%. Stanziati 2 miliardi nel 2022 per contrastare l’aumento delle bollette e 4,1 miliardi per la Sanità. Il bonus casa per gli under 36 potrebbe valere fino a fine 2022.