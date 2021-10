Calenda a Radio Colonna: lo scandalo immobiliare “dimostra che la città è fuori controllo” – VIDEO

Per Calenda la clamorosa vicenda sta a dimostrare che “la città è andata fuori controllo in questi anni”.

Abbiamo chiesto al leader di Azione Carlo Calenda che con la sua lista alle elezioni del Comune di Roma ha ottenuto il maggior numero di voti , cosa pensa dello scandalo immobiliare della capitale.

Anche la neo consigliera della Lista Calenda Flavia De Gregorio ha posto l’esigenza di creare un nuovo censimento degli immobili in città che rispecchi il mercato e chi da tanto tempo è in lista per ottenere un alloggio popolare.