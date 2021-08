"Da sindaco canto anche "un'aquila nel cielo", la risposta di Calenda a due ragazzi con la maglia della Lazio

Simpatica gag tra il candidato sindaco a Roma Calenda, e due ragazzi con la maglia della Lazio, durante un incontro pubblico al “Tirrenino”, sul lungomare di Anzio.

“Io già mi sono scusato, comunque da sindaco vi assicuro che canterà anche ‘ vola un’aquila nel cielo’ mi so fatto la foto co suor Paola, mio fratello è laziale, mio fratello grande ha anche corrotto mio figlio che ora è laziale.. scherzi a parte, chi vi dice che il Flaminio può diventare lo stadio della Lazio vi prende in giro”.