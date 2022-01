Campidoglio: a Roma Capitale il premio Opengov 2021 per il bilancio partecipativo

Si tratta di un'iniziativa organizzata e promossa dal Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma Capitale e’ risultata vincitrice del premio Opengov champion – edizione 2021, categoria “partecipazione e accountability”, con il progetto “bilancio partecipativo”.

“Con il riconoscimento si sottolinea la validita’ del percorso partecipativo realizzato e, piu’ in generale, la rilevanza delle pratiche finalizzate al coinvolgimento della comunita’ nelle scelte di governo”, commenta Andrea Catarci, assessore al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la citta’ dei 15 minuti di Roma Capitale.

“E’ nostra intenzione consolidare le iniziative meritorie e implementare pratiche innovative, in cui le forme partecipative on line si arricchiscano delle relazioni dirette legate a momenti in presenza, da co-programmare assieme ai Municipi interessati e al mondo dell’associazionismo, del volontariato e del Terzo Settore, affinche’ la cittadinanza sia sempre piu’ protagonista. Si ringraziano tutti coloro che negli anni hanno contribuito all’esperienza e in particolare il personale impegnato sulla Partecipazione che, pur nella transizione per il cambio di maggioranza e la riorganizzazione della struttura amministrativa, e’ riuscito ad assicurare la continuita’ e la buona riuscita del progetto” conclude.

Il Premio Opengov champion e’ un’iniziativa organizzata e promossa dal Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della partecipazione italiana all’Open government partnership (Ogp), su idea dell’Open government forum (Og Forum).