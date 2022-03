Campidoglio al lavoro per nuovi sbocchi a rifiuti

Più quantità a Frosinone e Emilia Romagna, si punta a Bolzano

Il Campidoglio continua a lavorare per trovare nuovi sbocchi ai rifiuti della Capitale dopo lo stop della discarica di Albano, paese in provincia di Roma, posta sotto sequestro nei giorni scorsi.

Da quanto si apprende al momento diversi sono gli accordi in essere: Rida Ambiente, societa’ che gestisce il Tmb di Aprilia, come gia’ comunicato, torna all’ordinario; Hera Ambiente porta invece in Emilia Romagna, con 30 viaggi aggiuntivi al giorno, circa 900 tonnellate di rifiuti. Da questa settimana conferite anche 150 tonnellate, per un totale di 5 viaggi in piu’ al giorno, all’impianto di Frosinone gestito dalla Saf. Inoltre Ama starebbe partecipando alla seconda gara di Invitalia per il conferimento dei rifiuti a Bolzano. Sempre da quanto si apprende il comune non avrebbe avviato ne’ richiesto un aiuto alla Regione Toscana.

Invece la Regione Campania inizialmente disponibile, secondo quanto si e’ appreso, non potrebbe al momento ricevere i rifiuti di Roma e della citta’ metropolitana per problemi legati al trasporto via nave e anche e anche alla ‘sofferenza’ dell’impianto di Acerra.