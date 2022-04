Campidoglio: Alfonsi, dopo successo “Roma Cura Roma” diventerà appuntamento annuale – VIDEO

L’assessora all’agricoltura, Ambiente e ciclo rifiuti è grata della grande partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla giornata dedicata alla cura del verde e degli spazi comuni, che stabilisce un senso di comunità reale fra cittadini e istituzioni

Una giornata importante per la città di Roma e per i suoi spazi comuni, soprattutto legati al vedre pubblico, perché i cittadini singoli o in associazioni si sono rimboccati le maniche ed hanno dato una grande prova di civiltà e di partecipazione attiva rispondendo all’evento cittadino voluto fortemente dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, con l’intento di ricucire il rapporto delle Istituzioni con le Associazioni ed i cittadini nel prendersi cura della città.

Nella mattinata del 9 aprile, presso l’area ludica dedicata agli amici a quattro zampe di Parco della Resistenza (in Via Marmorata) è intervenuta ai microfoni di Radiocolonna.it Sabrina Alfonsi che ha ribadito l’importanza dell’iniziativa, che certamente verrà replicata annualmente, e l’impegno di chi governa la città nel voler coinvolgere i cittadini nella gestione e nella cura dei beni comuni, in un percorso condiviso tra Istituzioni e cittadinanza attiva.

“Sono tantissime le iniziative, 450 – rileva – ed è veramente un grande giorno di comunità e di riappropriazione della città da parte di tutto e di tutti “Roma in questo momento di grande difficoltà in realtà ha un attivismo civico molto importante, una grande rete che in realtà era sfilacciata e con questa giornata l’Amministrazione vuole rimettere al centro il rapporto Istituzione-cittadini e ricreare un senso di comunità reale che può accompagnare il governo della città verso un cambiamento della città stessa”.

Visto il successo di questa giornata ci si domanda se seguiranno altre iniziative simili, volte a coinvolgere la cittadinanza per curare la città, i suoi spazi verdi e più in generale gli spazi comuni, su questo l’Assessora Alfonsi ha le idee chiare: “Questa sicuramente diventerà una giornata annuale e ogni mese di aprile ci sarà il ‘Roma cura Roma’ e sicuramente seguiranno altre iniziative e l’Amministrazione darà voce ai tanti eventi che già ci sono”.

Nel Parco di Colle Oppio invece i volontari di Retake Roma hanno animato la mattinata di impegno della cittadinanza, anche di turisti stranieri, per recuperare l’area del parco e ai microfoni di Radiocolonna.it ne ha parlato il Presidente di Retake Roma, Francesca Elisa Leonelli, “L’evento di oggi vede come Retake partecipare all’iniziativa ‘Roma cura Roma’ per la quale abbiamo organizzato 35 eventi sul territorio romano, questa è una festa di comunione di intenti con tante associazioni, e infatti l’evento ha registrato più di 400 interventi in tutta Roma, con il coordinamento ed il supporto operativo da parte del Comune” – prosegue la presidente di Retake Roma – “E’ una iniziativa alla quale abbiamo partecipato fin da subito con entusiasmo perché siamo dell’idea che collaborare e fare rete tra le persone attive e le Istituzioni sia una formula vincente per la città e i beni comuni tutti, e quindi speriamo che sia anche l’inizio di un percorso di più eventi che ci vedano scendere per strada insieme, con obiettivi chiari e comuni”.