Campidoglio: Cicculli, Roma città per le donne, con le donne – VIDEO

Alla presentazione del libro di Rosanna Marcodoppido. sulla storia dell’UDI, per la Presidente della Commissione Pari Opportunità, oltre a contrastare la violenza , occorre promuovere consultori e luoghi per le donne. Per l’autrice la guerra sarà fuori dalla storia solo superando il concetto di mascolinità

Il 28 marzo nella “ Sala Laudato si’ ” di Palazzo Senatorio, si è svolta la presentazione del libro di Rosanna Marcodoppido, ‘’Donne, una storia di lotte e libertà’’, con la partecipazione della Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Roma, Michela Cicculli, che ai microfoni di Radiocolonna.it ha sottolineato l’importanza della UDI, Unione Donne in Italia. “Il libro di Rosanna Marcodoppido – rileva – ripercorre dell’associazione dal 1944 fino a pochi anni fa, e chiude il mese di marzo dedicato alle donne, preceduta dalla presentazione dell’Atlante di genere della città di Milano, che vogliamo replicare anche a Roma. Sono due temi fondamentali, ovvero la città in ottica di genere e la memoria della donne, che come Commissione Pari Opportunità del Comune stiamo portando avanti”.

‘’Puntiamo anche – aggiunge Cicculli – alla riconnessione di alcuni nessi che purtroppo abbiamo perso negli ultimi anni con le donne che vivono nei territori, e quindi torneremo a parlare di consultori e di luoghi delle donne e soprattutto dei desideri che hanno le donne nella nostra città, non solamente violenza e servizi di contrasto alla violenza, ma soprattutto città per le donne e con le donne”.

Alla presentazione è intervenuta l’autrice del libro, Rosanna Marcodoppido, che ha ricordato come nasce l’idea di scrivere un volume su questo tema, quanto mai attuale, “Sono 60 anni di storia con la donna al centro – afferma – perché una cosa è la storia ovvero l’esperienza umana e un’altra è la storiografia, ovvero il racconto di essa, e purtroppo il racconto che si fa quest’ultima, fino a poco tempo fa, è stato sviluppato esclusivamente da uomini. Per cui riportare alla luce la presenza e l’esperienza femminile nella storia umana è fondamentale, ed appunto ho parlato della storia dell’associazione di cui faccio parte dal 1974, che nasce dalla Resistenza come “Unione delle Donne Italiane” e nel 2004 si denomina “Unione delle Donne in Italia”.

Secondo Marcodoppido il libro è soprattutto un modo per recuperare le conoscenze e le aspirazioni, ad esempio quella per la pace, che è possibile solamente se si andrà al superamento del concetto di mascolinità, così come ci è stato trasmesso dalla cultura da cui proveniamo, e perché con quel tipo di mascolinità la guerra fuori dalla storia non ce la metteremo mai”.