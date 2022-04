Campidoglio: Cicculli (SCE), presto case delle donne in tutti i Municipi – VIDEO

La consigliera comunale di Sinistra Civica Ecologista e Presidente della Commissione Pari Opportunità, punta a costruire la città in ottica di genere, con luoghi di accoglienza per sfuggire ai maltrattamenti

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

“Questi primi mesi di attività sono stati molto intensi, tant’è che con Sinistra Civica Ecologista, SCE, abbiamo fatto già un momento di confronto sui primi 100 giorni e sulle battaglie che vogliamo portare avanti. Stiamo aprendo dei centri anti-violenza dove non ci sono, stiamo lavorando per incrementare la toponomastica in ricordo delle donne che hanno fatto la storia della nostra città e stiamo progettando delle attività nelle scuole contro gli stereotipi e la violenza di genere”. La Presidente della Commissione Pari Opportunità e consigliera SCE traccia per Radiocolonna.it un primo bilancio degli interventi a favore delle donne.

Quali sono le vostre priorità per Roma? Cicculli risponde mettendo al centro la tematica della violenza sulle donne.’ ’Abbiamo lavorato fin subito – rileva- per l’apertura di centri anti-violenza che sono luoghi di accoglienza e di orientamento per le donne che vivono situazioni difficili, dobbiamo aprire delle case delle donne, ovvero dei luoghi di accoglienza dove le donne possono andare a vivere per sfuggire ai maltrattamenti e questo è quello che stiamo facendo ed è quello che faremo nei prossimi mesi ed anni, perché lo scopo è costruire la città in ottica di genere”.

Di recente ha destato polemica lo sgombero dell’occupazione del centro “Berta Caceres” presso il parco della Caffarella. Cicculli, ricordato che si tratta di una occupazione dedicata ai temi ambientali ed al femminismo, sottolinea che il patrimonio pubblico deve rimanere tale ed essere messo a disposizione chi lavora dal basso e sta ponendo delle questioni centrali come la rigenerazione urbana e la transizione ecologica. ‘’Su questo – afferma- intendiamo lavorare anche noi, favorendo il dialogo con una esperienza che merita di andare avanti”.

Infine uno sguardo rivolto verso il futuro, “Sto lavorando – conclude Cicculli – a stretto contatto con tutte le presidenti delle Commissioni Pari Opportunità dei Municipi, che credo debbano essere protagoniste di una nuova città costruita in ottica di genere, quindi fare relazione con loro è fondamentale e credo che sarà alla base di quello che seguiremo insieme all’Assessora alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli, col proposito di aprire delle Case delle Donne, sperando che siano tante e sparse nel territorio’’.