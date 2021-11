Campidoglio: Coldagelli è il portavoce del sindaco Gualtieri

foto dal profilo Facebook

La giunta capitolina, oltre alle linee programmatiche, ha dato il via libera nella seduta di ieri a una variazione di bilancio e alla nomina del portavoce del sindaco Gualtieri, Luigi Coldagelli, già capo ufficio stampa dei ministeri di Ambiente e Giustizia. A riferire del via libera alla proposta di variazione di bilancio, che sarà approvata in Assemblea Capitolina entro il 30 novembre, è una nota del Campidoglio. Dopo Albino Ruberti, capo di gabinetto e Paolo Aielli direttore generale del Campidoglio, arriva la nomina del portavoce del sindaco. Coldagelli ha alle spalle una lunga esperienza di comunicazione istituzionale: in Campidoglio con Walter Veltroni, ci torna con altro ruolo, dopo essere stato capo ufficio stampa ai ministeri di Ambiente e Giustizia e dopo aver gestito per tre anni l’ufficio stampa della Rai. Con Gualtieri aveva già lavorato al Mef dove era consigliere per la comunicazione.