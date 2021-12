Campidoglio: da Giunta ok ad acquisto ex rimessa Atac piazza Bainsizza

Sì anche ad ampliamento Riserva Naturale Laurentino Acqua Acetosa

Luce verde dalla Giunta capitolina, alla delibera che dà mandato al Direttore del Patrimonio di Roma Capitale di acquistare l’immobile dell’ex rimessa Atac in Piazza Bainsizza.

L’eventuale acquisizione dell’immobile costituirebbe un tassello importante per la mobilità sostenibile a Roma, la struttura potrebbe ospitare infatti una parte consistente della nuova flotta elettrica di Atac, composta da circa 500 autobus, di cui Roma potrà dotarsi grazie al Pnrr.

L’Amministrazione Capitolina ha espresso anche parere favorevole all’ampliamento, previsto da una proposta di legge approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, del perimetro dell’area naturale protetta Riserva Naturale Laurentino Acqua Acetosa, che ricade interamente nel territorio del Comune di Roma, ed è gestita dall’Ente Regionale Roma Natura.

Questo nuovo polmone verde, scaturito dalla nuova perimetrazione, potrà consentire la realizzazione di un sistema di aree protette, un vero e proprio corridoio ecologico con effetti positivi dal punto di vista ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, assicurando alla cittadinanza il beneficio di ampi spazi verdi di qualità elevata. L’ampliamento della riserva non comporta oneri per l’Amministrazione e non ha riflessi sul Bilancio.