Campidoglio: De Santis (LCR), urgono sostegni al turismo a partire da piccoli passi – VIDEO

Il consigliere comunale della “Lista Civica Raggi” smorza le polemiche sulla ‘’bega’’ dei progetti e sollecita nuove iniziative da parte di Gualtieri soprattutto verso gli operatori colpiti dalle crisi a partire da una de-contribuzione e da ristori

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

L’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, consigliere della Lista Civica Raggi, LRC, esprime un giudizio pacato ed equilibrato, senza però risparmiare alcuni appunti al neo sindaco ed alla sua Giunta. “In questi primi mesi – rileva – abbiamo visto una serie di atti che sostanzialmente hanno completato il nostro lavoro precedente, dei nostri progetti, sono comunque pochi mesi e siamo in attesa di vedere iniziative nuove da parte del Sindaco Gualtieri”.

In questi primi mesi spesso ci sono stati dei botta e risposta su quanto fatto dalla Giunta uscente, guidata da Virginia Raggi, e quanto ha iniziato a fare la nuova Amministrazione dando così l’idea che sia sempre più difficile riconoscere dei meriti in politica. “Il bene – sottolinea De Santis – è quello della città, peraltro stiamo vivendo anche un momento molto particolare che deve farci maturare ancora di più, la bega sulla paternità dei progetti è molto relativa, l’importante è che vengano portati avanti e che si dia continuità a tutta l’operazione di ristrutturazione della macchina amministrativa di Roma Capitale, che abbiamo portato avanti come ex Amministrazione, che credo sia uno degli elementi fondamentali per far ripartire la città”.

Dopo la pandemia e alla luce dei recenti fatti di guerra in Ucraina è importante dare delle risposte al settore del turismo, che continua e risentire del calo di presenze nella nostra città e che vede molte strutture alberghiere chiudere i battenti e licenziare i dipendenti, “Abbiamo una Giunta che chiede aiuto al Governo, mentre invece – afferma De Santis – esistono dei piccoli passi che possono essere fatti anche con le forze dell’Amministrazione Capitolina e pur constatando quanto il problema sia grande e di difficile soluzione, per cui non intendo strumentalizzare la cosa, credo che sarebbe più opportuno dei piccoli passi, farli ed ottenere dei risultati immediati, come richiede a gran voce il settore del turismo che è in grande difficoltà”.

Secondo De Santis il ruolo dell’opposizione è molto importante e tra le proposte che verranno messe in campo ricorda innanzitutto la necessità di pensare ad una de-contribuzione, poi implementare i ristori. ‘’Come abbiamo potuto vedere – sottolinea – non sono la soluzione, e comunque per tutte quelle che sono le prerogative di Roma Capitale occorre mettere mano a stanziamenti che possano dare sollievo agli operatori della città. In Assemblea Capitolina portiamo avanti un lavoro incentrato sul merito e lo facciamo rimanendo lontani da polemiche che interessano poco e stiamo lavorando con serietà su diversi progetti sperando le nostre idee vengano prese in considerazione dalla maggioranza”.

Infine sulle polemiche legate alla nomina di Virginia Raggi come Presidente della Commissione comunale per l’Expo 2030 De Santis risponde in modo molto chiaro, “Su queste polemiche – afferma – vorrei rimanere totalmente fuori, mi sembra che ci sia qualcuno che non ha proposte concrete da fare e rimane legato ad un campagna elettorale ormai finita”.