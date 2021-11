Campidoglio: ecco i componenti delle 12 commissioni permanenti

Domani l'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti

All’unanimità, con 46 voti favorevoli, l’Assemblea capitolina stamattina ha dato il via libera alla composizione delle 12 commissioni consiliari permanenti e di quella Pari opportunità. Nella seduta di oggi verrà validata anche la commissione Roma Capitale mentre quella Trasparenza – in capo alle opposizioni e la cui presidenza dovrebbe andare a Fratelli d’Italia – sarà deliberata in una seduta successiva entro i 45 giorni.

Tutte le commissioni sono convocate per domani a partire dalle ore 11 quando “per la prima seduta si terrà l’elezione dei presidenti e vicepresidenti”, ha spiegato la presidente dell’assemblea capitolina, Svetlana Celli.

Per la commissione Bilancio ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Andrea Alemanni, Mariano Angelucci, Valeria Baglio, Antonio Stampete, Giulia Tempesta del Pd; Giovanni Caudo di Rf e Carmine Barbati della Civica Gualtieri; per il centrodestra Giovanni Quarzo di Fd’I e Fabrizio Santori della Lega; per la Civica Calenda Francesca Leoncini; per il M5s Paolo Ferrara.

Per la commissione Lavori pubblici i componenti sono: per la maggioranza di centrosinistra, Svetlana Celli, Nella Converti, Carla Fermariello, Daniele Parrucci, Antonio Stampete del Pd; Elisabetta Lancellotti della Civica Gualtieri e Fernando Bonessio di Europa verde; per il centrodestra Francesca Barbato e Federico Rocca di Fd’I e Fabrizio Santori della Lega; per il M5s Linda Meleo; per la Civica Calenda Dario Nanni.

Per la commissione Mobilità ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Mariano Angelucci, Svetlana Celli, Lorenzo Marinone, Daniele Parrucci e Giovanni Zannola del Pd, Elisabetta Lancellotti e Tommaso Amodeo della Civica Gualtieri; per la Civica Calenda, Carlo Calenda; per il centrodestra Marco Di Stefano di Udc, Lavinia Mennuni di Fd’I, Simonetta Matone della Lega; per il M5s Linda Meleo.

La commissione Ambiente è così composta: per la maggioranza di centrosinistra, Fernando Bonessio di Europa verde, Giovanni Caudo di Roma futura, Rocco Ferraro della Civica Gualtieri, Alessandro Luparelli di Sinistra civica ecologista, Cristina Michetelli, Giammarco Palmieri e Giovanni Zannola del Pd; per la Civica Calenda, Carlo Calenda; per il centrodestra Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni di Fd’I, Fabrizio Santori della Lega; per il M5s, Daniele Diaco.

Per la commissione Politiche sociali i componenti sono: per la maggioranza di centrosinistra Carmine Barbati della Civica Gualtieri, Erica Battaglia, Nella Converti, Carla Fermariello, Giovanni Zannola del Pd, Tiziana Biolghini di Roma futura, Paolo Ciani di Demos, Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista; per il centrodestra Francesca Barbato di Fd’I e Simonetta Matone della Lega; per la Civica Calenda, Flavia De Gregorio; per il M5s Virginia Raggi.

Per la commissione Cultura, politiche giovanili e lavoro ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Erica Battaglia, Lorenzo Marinone, Antonella Melito, Cristina Michetelli, Claudia Pappatà del Pd, Rocco Ferraro della Civica Gualtieri; per la Civica Calenda, Valerio Casini e Dario Nanni; per il centrodestra Francesca Barbato e Andrea De Priamo di Fd’I; per il M5s Virginia Raggi.

Per la commissione Patrimonio e politiche abitative i componenti sono: per la maggioranza di centrosinistra, Erica Battaglia, Yuri Trombetti, Nella Converti, Claudia Pappatà del Pd, Paolo Ciani di Demos, Alessandro Luparelli di Sce, Giorgio Trabucco della Civica Gualtieri, Tiziana Biolghini di Roma futura; per la Civica Calenda Valerio Casini; per il centrodestra Giovanni Quarzo di Fd’I; per il M5s Daniele Diaco e Antonio De Santis della Civica Raggi.

Per la commissione Urbanistica: per la maggioranza di centrosinistra, Riccardo Corbucci, Antonella Melito, Giammarco Palmieri, Antonio Stampete, Yuri Trombetti del Pd, Tommaso Amodeo della Civica Gualtieri, Giovanni Caudo di Roma futura; per il centrodestra Marco Di Stefano di Udc, Simonetta Matone della Lega, Rachele Mussolini di Fd’I; per il M5s Paolo Ferrara; per la Civica Calenda, Francesca Leoncini.

Per la commissione Commercio ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Andrea Alemanni, Valeria Baglio, Svetlana Celli, Riccardo Corbucci, Antonella Melito, Yuri Trombetti del Pd, Giorgio Trabucco della Civica Gualtieri; per il centrodestra, Andrea De Priamo e Rachele Mussolini di Fd’I; per la Civica Calenda, Carlo Calenda e Valerio Casini; per il M5s Daniele Diaco.

La commissione Sport è così composta: per la maggioranza di centrosinistra, Andrea Alemanni, Riccardo Corbucci, Daniele Parrucci del Pd, Carmine Barbati e Giorgio Trabucco della Civica Gualtieri, Fernando Bonessio di Europa verde; per la Civica Calenda, Dario Nanni; per il centrodestra, Federico Rocca e Giovanni Quarzo di Fd’I; per il M5s Paolo Ferrara e Antonio De Santis della Civica Raggi.

Per la commissione Scuola ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Valeria Baglio, Carla Fermariello, Claudia Pappatà e Giulia Tempesta del Pd; Tommaso Amodeo della Civica Gualtieri, Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista, Tiziana Biolghini di Roma futura; per la Civica Calenda Francesca Leoncini e Flavia De Gregorio; per il centrodestra Rachele Mussolini di Fd’I; per il M5s Virginia Raggi e Antonio De Santis.

Per la commissione Turismo ci sono: per la maggioranza di centrosinistra, Mariano Angelucci, Lorenzo Marinone, Cristina Michetelli, Giammarco Palmieri, Giulia Tempesta del Pd, Paolo Ciani di Demos, Rocco Ferraro ed Elisabetta Lancellotti della Civica Gualtieri; per la Civica Calenda, Flavia De Gregorio; per il M5s Linda Meleo; per il centrodestra Lavinia Mennuni di Fd’I.