Campidoglio, Giunta approva linee guida per rigenerazione urbana

Per la costituzione del “Laboratorio Roma050 – il Futuro della Metropoli Mondo”, in seguito alla proposta dell’Architetto Stefano Boeri.

“Coadiuvare l’Amministrazione nella costruzione di un grande piano di rigenerazione urbana coerente con i bisogni dei cittadini e all’insegna della transizione ecologica e dell’inclusione sociale, affiancando le azioni già avviate – tramite protocolli di intesa e collaborazione – con il coinvolgimento delle Università di Roma e degli Ordini Professionali”. Lo si legge in una nota del Campidoglio.

“È con questo obiettivo che la Giunta di Roma Capitale ha approvato, nella seduta odierna, le linee guida per la costituzione del “Laboratorio Roma050 – il Futuro della Metropoli Mondo”, in seguito alla proposta dell’Architetto Stefano Boeri. Nel provvedimento sono contenute le linee di indirizzo per la costituzione del Laboratorio, che intende coadiuvare l’Amministrazione nella messa a sistema delle indicazioni presenti nei diversi protocolli urbani che la città di Roma sta adottando, tra cui il Piano di Azione per le Energie sostenibili e per il Clima”.

Il laboratorio sarà costituito da giovani progettisti under 35 con percorsi accademici di eccellenza in ambito urbanistico-ambientale e con specifiche esperienze di studi e ricerche su Roma, a garanzia della conoscenza della ricchezza e complessità della città, selezionati con un apposito bando. Il Team, di cui faranno parte anche 2 Architetti Senior, sarà coordinato dall’Architetto Boeri e sarà affiancato da un Comitato garante composto da 4 figure internazionali, di rinomata fama e capacità, provenienti da diversi campi scientifici e disciplinari: archeologia, ecologia, sociologia urbana, attivismo climatico ed economia urbana.

Il Laboratorio si pone l’obiettivo di contribuire, affiancandosi alle molteplici iniziative già intraprese dall’Amministrazione, a definire una visione a lungo termine di Roma, soprattutto sui temi delle sfide ambientali che le metropoli saranno chiamate ad affrontare nei prossimi anni. Roma 050 favorirà, inoltre, il dibattito pubblico nazionale e internazionale sulla trasformazione della città, aggiungendo la propria azione a quelle avviate dal Campidoglio grazie alla collaborazione con le Università, con le professionalità esistenti sul territorio e con le loro rappresentanze. Roma050 avrà una durata di 18 mesi, modulata in diverse fasi attuative programmate in relazione ai diversi appuntamenti che riguardano la città e ai temi globali che la Capitale è chiamata ad affrontare, tra i quali: il Giubileo del 2025, la sfida dell’Expo e la prospettiva dell’Agenda delle Nazioni Unite nel 2030 e quella della neutralità climatica entro il 2050.

“Laboratorio Roma050 sarà uno strumento prezioso che ci aiuterà a dare una visione integrata alle molte azioni di rigenerazione urbana avviate con il coinvolgimento fondamentale delle Università, dei centri di ricerca e degli Ordini Professionali del settore. Ringrazio Stefano Boeri per il suo impegno e il suo contributo di straordinaria qualità e respiro internazionale alla costruzione, ampia e partecipata, di una visione del futuro della nostra città. Grazie al lavoro di giovani architetti e urbanisti, e nel dialogo stretto e costante con le tante realtà del settore, questo Laboratorio darà un grande slancio di idee alla costruzione di un modello urbano all’avanguardia, all’insegna della transizione ecologica e della cura del territorio. Guardiamo alla città del 2025, del 2030 e del 2050, in vista di appuntamenti fondamentali come il Giubileo, della sfida di Expo e di temi globali attuali e urgenti che riguardano le grandi città, come l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e l’impegno per raggiungere la neutralità climatica”, ha affermato nella nota il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Ringrazio il Sindaco e la Giunta di Roma per la fiducia. Intendo il mio incarico come un impegno a raccogliere le idee, gli studi, le conoscenze esistenti su Roma e le sue straordinarie caratteristiche storiche e geografiche in vista di una transizione ecologica che vede in primo piano le grandi metropoli del pianeta. La scelta di coinvolgere in questa sfida un gruppo di giovani architetti e urbanisti romani, promuovendo un Laboratorio che dialogherà con i centri di ricerca, le università, il mondo delle professioni, aggiunge al mio impegno un’ulteriore e bellissima responsabilità”, ha dichiarato l’Architetto Stefano Boeri.