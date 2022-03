Campidoglio, inerzia pagamenti giunta Raggi costa 1,5 mln

Giunta ha dato mandato di presentare denuncia a Corte dei Conti

“L’inerzia nei pagamenti ha determinato un incremento sostanziale degli importi dovuti a carico delle finanze comunali”. E’ quanto si legge nella memoria di giunta capitolina del 22 marzo, sottoscritta dalla vicesindaca e assessora al Bilancio di Roma, Silvia Scozzese.

Secondo l’atto l’amministrazione capitolina nel corso degli anni precedenti, su un totale di 36 delibere per debiti fuori bilancio non approvate, ha omesso il pagamento di quanto dovuto per oltre 24,8 milioni di euro e pertanto ha sostenuto un ulteriore esborso di piu’ di 1,3 milioni di euro, a cui vanno aggiunti oltre 248 mila euro. Per i ritardi nei pagamenti il totale della somma ulteriore sostenuta dal Campidoglio, per i debiti fuori bilancio non saldati, ammonta a 1.564.602,64 euro. Tra le altre cose la giunta capitolina ha dato quindi mandato al Segretario generale, “di porre in essere le azioni previste dall’articolo 52 del codice di giustizia contabile, del 26 agosto 2016”, per cui i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di fatti che possono dare luogo a responsabilita’ erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla Corte dei conti.