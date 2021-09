Ieri, l'assemblea capitolina ha approvato una variazione di bilancio e il bilancio consolidato.

Non riesce a riunirsi, per mancanza di numero legale, l’Aula Giulio Cesare convocata per questioni considerate urgenti a soli tre giorni dalle urne. Questa mattina, al quarto appello, erano presenti solo 12 consiglieri (36 gli assenti più la sindaca).

L'Aula, che dovrebbe deliberare anche sulle partecipazioni del Comune, è stata riconvocata in seconda convocazione per domani. Ieri, l'assemblea capitolina ha approvato una variazione di bilancio e il bilancio consolidato.