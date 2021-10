Campidoglio riprende possesso del prestigioso immobile di viale Gabriele D’Annunzio 100

Situato tra la terrazza del Pincio e piazza del Popolo e concesso in comodato d'uso nel 2012 alla "Roma Capitale Investments Foundation"

E’ rientrato nella piena disponibilità dell’amministrazione comunale il prestigioso immobile di oltre 1.000 mq di proprietà comunale di viale Gabriele D’Annunzio 100, situato tra la terrazza del Pincio e piazza del Popolo, concesso in comodato d’uso nel 2012 alla “Roma Capitale Investments Foundation”. Lo comunica in una nota il Campidoglio.

“Alla presa in possesso, eseguita il 22 settembre scorso, da parte del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative è seguita l’assegnazione a fini istituzionali a favore della Direzione Generale per favorirne l’immediato utilizzo. Dando seguito alle memorie di Giunta capitolina che prevedevano l’istituzione di un organismo che, attraverso ricerca, promozione, tutela e formazione, possa promuovere il settore moda e le attività di sviluppo del Made in Italy, l’ex convento Agostiniano che si affaccia su piazza del Popolo viene destinato al progetto Romaison così da coordinare e favorire lo sviluppo della moda e dello stile a Roma. L’obiettivo è di promuovere l’immagine di Roma come luogo ideale per lo sviluppo della formazione, delle arti creative e dell’artigianato sartoriale e di rappresentare i più alti valori culturali della moda italiana nel mondo”.