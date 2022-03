Campidoglio scommette su scuole dell’infanzia e nidi: 44 mln per potenziare i servizi

Il sindaco di Roma: "Incrementare di più di 1300 posti l'offerta"

Roma Capitale scommette sulla partecipazione a bandi Pnrr per 44 milioni di euro al fine di costruire, riqualificare e mettere in sicurezza 20 tra nidi e scuole dell’infanzia, per 37 milioni di euro. Prova, inoltre, a trovare oltre 2 milioni di euro per ristrutturare e costruire 4 spazi mensa, e altri 3 per la messa in sicurezza o la realizzazione di 4 palestre scolastiche. L’obiettivo è quello di incrementare di più di 1300 posti l’offerta capitolina. Lo ha annunciato questo pomeriggio in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, spiegando che la Capitale torna “a costruire o riqualificare scuole, a partire dalle periferie fuori dal Gra.

Il nostro obiettivo è quello di intervenire su decine di spazi scolastici, ampliando l’offerta educativa nei nidi e nelle scuole dell’infanzia e rafforzando i servizi a disposizione di famiglie e bambini”. Tra gli interventi candidati al sostegno del Pnrr, la riqualificazione funzionale e di messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia “Palenco”- I.C. Giovanni Palombini in zona Ponte Mammolo (IV Municipio) e quello per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia nella zona di Colle Fiorito (XIV Municipio), entrambi da quasi 4,4 milioni di investimento. E ancora, la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia e Sezione Ponte “Fabio Filzi” in zona Collatino nel IV Municipio (oltre 2,6 milioni di euro), la realizzazione di una scuola dell’infanzia di 3 sezioni in via Valderice, in Loc. Finocchio in VI Municipio (oltre 2,2 milioni di euro) e la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia da 150 unità in via Pallanza a Selva Candida, nel XIV Municipio (oltre 2,4 milioni di euro).

Molti degli interventi riguardano quartieri interessati dai Piani di Zona. Una scelta significativa che va a coinvolgere aree periferiche della città dove abitano tante giovani coppie con bambini, come Monte Stallonara, La Storta, Lunghezzina, Lunghezza e Colle Fiorito. Infine, nelle scorse settimane è stata anche approvata la demolizione e la ricostruzione della scuola statale dell’infanzia dell’I.C. Tullia Zevi a Casal Palocco, nel X Municipio, per oltre 2 milioni di investimento, sempre attraverso un bando ministeriale per i fondi Pnrr. “Grazie al Pnrr possiamo garantire a Roma tanti interventi in un settore di particolare sensibilità per i cittadini come quello dei servizi e della sicurezza dei nostri figli nell’ambiente scolastico” ha sottolineato l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.

“Si tratta di una grande sfida per questa Amministrazione, per realizzare o riqualificare nidi, mense e palestre scolastiche – ha concluso – aumentando i posti disponibili, investendo sull’inclusione sociale e sulla possibilità di garantire spazi di libertà alle famiglie e per le donne”. “Roma Capitale fa un altro passo avanti nel potenziamento della offerta scolastica, proseguendo sulle politiche di trasformazione, riqualificazione e rilancio della città a partire dalla scuola e dall’educazione” ha spiegato l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli.

“Dopo aver già stabilito l’abbattimento delle rette dei nidi e avviato una sperimentazione sull’allungamento degli orari, puntiamo a costruire o riqualificare nidi e scuole dell’infanzia, spazi mensa e palestre scolastiche. Guardiamo al futuro, candidando progetti capaci di moltiplicare posti per i bambini e le bambine, ritagliando spazi di libertà per le famiglie. E questo – ha aggiunto – lo facciamo sull’intero territorio cittadino, in larga maggioranza nei nuovi quartieri cresciuti fuori dal raccordo anulare negli ultimi decenni, dove vivono famiglie giovani e dove maggiormente servono servizi adeguati”.