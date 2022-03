Caro energia: il Campidoglio riduce i consumi di gas ed elettricità negli edifici pubblici comunali, scuole incluse

Escludendo però gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Riscaldamenti giù di due gradi e accesi per due ore in meno al giorno. Gualtieri: "Invito tutta la cittadinanza a fare la propria parte"

Anche il Campidoglio fa la sua parte per ridurre i consumi energetici della Capitale vista l’attuale crisi energetica, a palificava dal conflitto in coro in Ucraina.

Ieri è arrivata una circolare con la quale Roma Capitale “intende adottare azioni concrete e misure immediate di contenimento dei consumi negli immobili in uso all’amministrazione, sia per contribuire a fronteggiare l’aumento dei prezzi dei vettori energetici che per favorire il processo di razionalizzazione degli approvvigionamenti”.

Da oggi – e fino al 15 aprile 2022 – è previsto per tutti gli edifici di proprietà e pertinenza di Roma Capitale (sia quelli adibiti a uso uffici sia gli edifici scolastici, esclusi asili nido e scuole dell’infanzia) la riduzione di due ore giornaliere della fascia oraria di accensione degli impianti termici e la riduzione di due gradi della temperatura degli impianti di riscaldamento. “Tutte le strutture sono, inoltre, invitate a favorire il risparmio di energia elettrica, in particolare verificando lo spegnimento dei dispositivi elettronici, degli impianti di illuminazione e di condizionamento autonomi al termine di ogni giornata di lavoro”, recita la nota.

“In questa fase segnata dal tragico conflitto in Ucraina, oltre a continuare a fare il massimo per garantire solidarietà e accoglienza a chi fugge dalla guerra, abbiamo anche il dovere di attuare una strategia di risparmio energetico, dedicando una maggiore attenzione alla riduzione dei consumi”, ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Le azioni che introduciamo – ha proseguito il sindaco – la riduzione di due gradi della temperatura e l’anticipo di due ore dell’orario di spegnimento, sono state valutate attentamente e sono in linea con gli interventi previsti in altre grandi città italiane. Oltre alle scelte che riguardano gli edifici di Roma Capitale, invito tutta la cittadinanza a fare la propria parte, adottando gli stessi accorgimenti nelle proprie abitazioni sensibilizzando anche i condomini a fare altrettanto. Con pochi semplici gesti possiamo fare la differenza e dare un contributo importante”, ha concluso Gualtieri.