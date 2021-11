Case Roma: sit-in Potere al Popolo sotto sede Ater

Domani. 'Chiediamo chiarezza su case popolari all'asta'

Il 9 novembre alle 11:30 “Potere al Popolo sara’ sotto la sede centrale dell’Ater di Roma, Lungotevere Tor di Nona, 1, in concomitanza con l’apertura dell’asta per la vendita dei 21 appartamenti. Chiediamo un incontro all’Ater per fare chiarezza sul piano investimenti relativo agli incassi delle vendite e sul programma per affrontare l’emergenza casa”. Lo ha annunciato, in un comunicato, Elisabetta Canitano, gia’ candidata sindaca di Roma, per Potere al Popolo.

“Mentre in citta’ si apre la stagione degli sfratti, l’Ater mette all’asta 21 alloggi nel centro di Roma. Le famiglie in attesa dell’assegnazione di un alloggio sono piu’ di 14.000, ma l’emergenza casa coinvolge piu’ di 40.000 famiglie e single – ha aggiunto Potere al Popolo nella nota -. Qual e’ la risposta dell’Ater? Mettere all’asta il patrimonio pubblico, lasciando campo libero alla speculazione privata ed espellendo dal centro della citta’ le fasce popolari”, hanno ribadito gli attivisti di PaP. “Il diritto alla casa deve tornare centrale, con investimenti in Erp, reintroduzione dell’equo canone per gli affitti privati e la ripubblicizzazione di Ater per sottrarla alle logiche aziendaliste”, ha spiegato Elisabetta Canitano.